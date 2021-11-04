تعرف على خدمات وموعد الانتهاء من محور كمال عامر (الزمر سابقا)

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بمحافظة الجيزة، عن موعد الانتهاء من محور الفريق كمال عامر (الزمر سابقا)، موضحا أنه خلال شهرين سيتم الانتهاء منه، وسيكون لدينا محور طولي يلتقي مع محور عرضي وهو محور الفريق كمال عامر للتغلب على عمليات الاختناق الموجودة في منطقة نفق الهرم، وكوبري الجيزة المعدني وميدان الجيزة.

وقال المصدر لمصراوي، إن المحافظة رفعت كفاءة كل الشوارع والمحاور التي تربط بين شوارع الهرم وفيصل ومحور أنور السادات بالكامل من رصف وإنارة وأرصفة، فأصبحت من شأنها تيسير الحركة المرورية، بجانب محور المريوطية، تم رفع كفاءته بالكامل.

وفي سياق متصل، تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الموقف التنفيذي لمسار محور الفريق كمال عامر "محـور الزمر سابقا" بداية من شارع جامعة الدول العربية وحتى منطقة أرض اللواء ومثلث بشتيل، مؤكدا

وأكد المحافظ، أن المحور سيحقق تطورا ملحوظا في انسيابية الحركة المرورية ليس فقط على مستوى محافظة الجيزة ولكن لإقليم القاهرة الكبرى والجاري تنفيذه من خلال الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

ووجه راشد، بضرورة استغلال عدد من الباكيات الموجودة أسفل المحور بمنطقة أرض اللواء في إنشاء موقف حضاري نموذجي يستوعب سيارات السرفيس ولخدمة خطوط سير المواطنين المتجه من مناطق أرض اللواء إلى البراجيل ولعبة، وأرض اللواء إلي الطريق الأبيض، ومن أرض اللواء إلى شارع السودان ومترو البحوث".

كما وجه محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة بضرورة تطوير كوبري مشاه الإليزيه لعبور المواطنين من شارع السودان إلى أرض اللواء في حرم آمن.

وكانت محافظة الجيزة، أعلنت غلق كلي للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائري وذلك لمدة (30) يوما فقط، وذلك بدءا من اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر، وحتى 1 ديسمبر 2021.

وأوضحت المحافظة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بإعداد التحويلة المرورية اللازمة.

حركة المركبات القادمة من شارع ثروت وترغب بالسير أعلى محور صفط اللبن اتجاه الطريق الدائري ومناطق كرداسة تتبع المسار الآتي:

1- السير باتجاه المنزل المؤدي إلى مناطق قسم شرطة بولاق الدكرور-مستشفى بولاق العام ومنطقة صفط اللبن من اسفل " المنزل الكائن بجوار مدخل الوصله المطلوب غلقها".

2- السير بعد نهاية المنزل يساراً بشارع مصطفى مشرفه.

3- استكمال السير بامتداد شارع مصطفى مشرفه حتى بداية شارع التحرير "الكائن أسفل محور صفط اللبن" وصولا للمطلع المؤدي إلى محور صفط اللبن من منطقة الشوربجي.

4- السير باتجاه المطلع المؤدي إلى مناطق الطريق الدائري (كرداسة) بعد تجاوز منطقة الغلق الكلى بسبب الأعمال المشار إليها.

5- المطلع الأخر لمحور صفط اللبن الذي يخدم حركة المركبات القادمة من شارع السودان وشارع التحرير "بالدقي" يعمل بكامل طاقته على مدار اليوم.

6- يمكن استخدام المطلع الآخر أيضاً بديلا للوصلة المؤدية إلى الدائري أثناء فترة الأعمال والغلق الكلي المشار إليها.