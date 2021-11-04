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برودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس والظواهر الجوية حتى الثلاثاء المقبل

09:00 ص الخميس 04 نوفمبر 2021
برودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس والظواهر الجوية حتى الثلاثاء المقبل

شبورة كثيفة

كتب-محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حار على جنوب سيناء و شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة، يوجد شبورة مائية كثيفة أحيانا في الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتابعت الهيئة: "يوجد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

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شبورة مائية هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية درجات الحرارة

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