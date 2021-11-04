أمل لكل فلاحي مصر.. نقابة الفلاحين ترحب بمبادرة "معاشك بإيدك"

كتب- يوسف عفيفي:

علق حسين أو صدام، النقيب العام للفلاحين، على مقترح المشروع الحكومي للتأمين على الفلاحين "معاشك بإيدك" للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح أبو صدام، لمصراوي، أن المعاش أمل لكل فلاحي مصر والمهتمين بالشأن الزراعي كأحد أهم الطرق التي نتمناها من الدولة لحماية الفلاحين من تقلبات الحياة، وخاصة أن الفلاح ليس موظف وعند بلوغه سن الستين لا يستطيع العمل، وهذا المعاش يساعده على في مثل هذه الظروف.

وأشار إلى أن نقابة الفلاحين طالبت مرارا وتكرار بتخصيص معلش للفلاح، ولكن المشكلة كانت تكمن في من أين يمول المعاش ومن الجهة التي تتبع الفلاحين ومن هو الفلاح وكلها تساؤلات عرقة المطالب.

وأكد أبوصدام، أن المعاش التأميني بداية ممتازة لأن يأخذ كبار السن من الفلاحين في عهد الرئيس السيسي حقوقهم المشروعة ونكرمهم في "حياة كريمة" بعد بلوغ السن القانوني كما يحصل موظفي الدولة.

ونوه إلى أنه في حالة حصول الفلاح المصري على "معاش" في هذا السن سيكون هناك بعض الفئات التي يجب أن نذكرها حاليا، ويجب أن يحصلوا أيضا على معاش وهم العمالة غير المنتظمة وهم مجموعة الفلاحين الذين لا يملكون حيازات زراعية، موضحا أن المعاش التأميني يرتبط بالجمعيات الزراعية كونهم يمتلكون عدد الفلاحين الذين لديهم حيازات، أم من ليس لديهم حيازات لا يعرف أعدادهم وهم خارج معاش الفلاح".

وتابع أبو صدام: هناك مشكلة تتمثل في هذه المبادرة وهي أن قيمة المعاش قليلة وفقا لتصريحات وزيرة التضامن، على أن يسدد الفلاح اشتراكات المبادرة، كدفعة أولى ثم أقساط حتي بلوغ سن المعاش، ثم يقبضها المستحق بعد بلوغ سن الاستحقاق أو في حالة العجز الكلي أو يقبضها أهله في حالة الوفاة دفعه واحدة كمكأفاة نهاية الخدمة التي يحصل عليها الموظفين.

وأضاف نقيب الفلاحين: "نتمنى من وزارة الزراعة والاتحاد التعاوني الزراعي، إضافة هذا المعاش لهم ويحصل عليه الفلاح في مرحلة متقدمة من العمر مثله مثل باقي كبار السن في الدولة.

وأشار إلى أن الفلاح سيحصل على المعاش في 3 حالات: بلوغ سن الاستحقاق أو في حالة العجز الكلي او في حالة الوفاة ويحصل عليه ورثة الفلاح، لكننا نتمنى أن يحصل عليه الفلاح الذي لديه عجز جزئي أيضا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي لاستعراض دراسة إمكانية إطلاق معاش تأميني للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين "معاشك بإيدك"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".