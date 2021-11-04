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اليوم.. البحوث الفلكية يناقش "التوعية بمخاطر التسونامي" في ندوة علمية

04:00 ص الخميس 04 نوفمبر 2021
اليوم.. البحوث الفلكية يناقش "التوعية بمخاطر التسونامي" في ندوة علمية

المعهد القومي للبحوث الفلكية

كتب- يوسف عفيفي:
ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الخميس ندوة علمية تحت عنوان "التوعية بمخاطر التسونامي" وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتسونامي.

وبحسب بيان، يقدم المعهد برئاسة الدكتور جاد القاضي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للطبيعة الأرضية ومقاييس الأرض، ندوة حول التوعية بمخاطر التسونامي والتي ستبدأ فعالياتها في تمام الساعة 12 ظهرا.

وأوضح القومي للبحوث الفلكية، أن الحضور "أونلاين" عبر منصة الزووم، وسيتم بث المحاضرة لايف على صفحة المعهد على الفيس بوك.

المعهد القومي للبحوث الفلكية تسونامي ندوة علمية

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