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اليوم.. أمين عام المجلس الأعلى للآثار يتفقد معبد الكرنك

03:00 ص الخميس 04 نوفمبر 2021
اليوم.. أمين عام المجلس الأعلى للآثار يتفقد معبد الكرنك

الدكتور مصطفى وزيري

يزور الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم الخميس الموافق 4 من شهر نوفمبر الحالي، معبد الكرنك بمحافظة الأقصر، لمتابعة الأعمال الجارية بالمعبد، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية على قدم وساق لافتتاح طريق الكباش الفرعوني.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، أن الوزارة بدأت منذ 2007 الاستعداد للعروس الأثري من خلال إعادة فتح طريق الاحتفالات الكبرى أو المواكب الكبرى أو "طريق أبو الهول" الذي يصل بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر، قائلا: "حفل المواكب الكبرى للطريق سيتغنى بها العالم أجمع، وسنبهر العالم كما أبهرناهم من قبل في موكب المومياوات الملكية".

وأضاف وزيري، خلال زيارته الأخيرة للأقصر، أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار يتابع بشكل مستمر آخر تطورات الأعمال سواء، الحفائر أو ترميمات الكباش أو التجهيزات للحفل الكبير.

وتابع: "لن نتحدث عن الكباش جزء صغير من محافظة الأقصر، ولكن سنتحدث عن الأقصر كلها وآثارها وأماكنها السياحية ومواطني الأقصر والأسواق ومصانع الألباستر ومقابر والمعابد والحناطير وكل ما يتميز به الأقصر التي بمثابة أهم أعظم مدينة سياحية أثرية في العالم أجمع، مؤكدًا أن جميع أهالي الأقصر ينتظرون إعادة فتح طريق المواكب الكبرى لما يمثله من أهمية كبيرة بالنسبة لهم كمحافظة سياحية".

المجلس الأعلى للآثار معبد الكرنك الأقصر مصطفى وزيري

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