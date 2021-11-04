هل يستحق غير المالكين للحيازات الزراعية "معاشك بإيدك"؟.. نقيب الفلاحين يجيب

كتب يوسف عفيفي:

كشف حسين أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، موقف الفلاحين أو العمالة "غير المنتظمة" من المزارعين غير المالكين لحيازات الزراعية، من مقترح المشروع الحكومي للتأمين على الفلاحين "معاشك بإيدك" للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال أبو صدام، لمصراوي، إن الفلاحين غير المالكين لحيازات زراعية لن يستطيعوا الحصول على معاش الفلاح "معاشك بإيدك" كونهم خارج حسابات الجمعيات الزراعية التي تمتلك أعداد وحيازات الفلاحين، كون المعاش التأميني مرتبط بها.

وتابع نقيب الفلاحين: "المعاش التأميني يرتبط بالجمعيات الزراعية كونهم يمتلكون عدد الفلاحين الذين لديهم حيازات، أم من ليس لديهم حيازات لا يعرف أعدادهم وهم خارج معاش الفلاح".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي لاستعراض دراسة إمكانية إطلاق معاش تأميني للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين "معاشك بإيدك"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتشمل عناصر المنتج التأميني المقترح "معاشك بأيدك"، قيمة الاشتراكات الخاصة بالمعاش التأميني للمزارعين، والتي سيقوم خلالها المشتركون بتسديد دفعة أولى مرة واحدة، ودفع أقساط دورية لمدد محددة لحين بلوغ سن التقاعد الذي يحدده المشترك (سن الاستحقاق) بهدف زيادة قيمة المعاش التكميلي، فيما سيكون الاستحقاق في صورة مكافأة دفعة واحدة نقدية أو في شكل شهادة استثمارية حين بلوغ سن الاستحقاق أو في حالة حدوث الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي.