الأرصاد: استقرار تام في الأحوال الجوية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من الاستقرار التام في الأحوال الجوية، تعم جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضحت في بيان على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، الأربعاء :"سمات الأحوال الجوية تكوُن الشبورة الكثيفة صباحًا حيث تتدني الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة".