الأرصاد: استقرار تام في الأحوال الجوية
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من الاستقرار التام في الأحوال الجوية، تعم جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضحت في بيان على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، الأربعاء :"سمات الأحوال الجوية تكوُن الشبورة الكثيفة صباحًا حيث تتدني الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة".
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