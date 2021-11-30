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الأزهر: اقتحام رئيس الكيان الصهيوني للمسجد الإبراهيمي اعتداء وتدنيس لمقدساتنا

11:18 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
الأزهر: اقتحام رئيس الكيان الصهيوني للمسجد الإبراهيمي اعتداء وتدنيس لمقدساتنا

المسجد الإبراهيمي

كتب- محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف بشدة اقتحام رئيس الكيان الصهيوني للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وسط حراسة مشددة من قوات جيش العدو الصهيوني.

وأكد الأزهر في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الممارسات العدوانية الصارخة تعد انتهاكًا واعتداءً على مقدساتنا الإسلامية، ومحاولة بائسة لخلق واقع جديد في الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة، ولا تزيد الشعب الفلسطيني إلا صمودًا وقوة وتمسكًا بحقوقه وأرضه ومقدساتنا الدينية.

وحذر الأزهر الشريف من خطورة مثل هذه الاعتداءات، ويطالب المجتمع الدولي وكل حكومات العالم إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ موقف حازم وحقيقي لوقف هذه الانتهاكات والاستفزازات وضمان عدم تكرارها واحترام مشاعر ما يقرب من ملياري مسلم حول العالم.

الكيان الصهيوني الأزهر المسجد الإبراهيمي مدينة الخليل المقدسات الإسلامية

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