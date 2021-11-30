غرامة وسجن.. تعرف على عقوبات المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين بالسعودية

كتب يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي، نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن أخر قرارت المملكة بشأن العمالة الوافدة إلى الأراضي السعودية.

وقال حنفي لمصراوي، إنه تحت شعار (الوقاية أمان)، أصدرت الجوازات السعودية بيانا يوضح عقوبات المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدي الغير ، أو استخدامها عمالة غيرها يعرضها للعقوبات التالية :-

1- غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.

2- الحرمان من الإستقدام مده تصل إلى خمس سنوات + التشهير.

3- السجن للمدير المسؤول مدة تصل إلى سنة مع الترحيل إذا كان وافداً.

وأشار نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إلى أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين.