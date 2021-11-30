هدم قاعة إيرادها 200 ألف جنيه.. "شباب النواب" تنتقد قرار محافظ الشرقية

كتب - نشأت علي:

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس، بشأن المشكلات التي تواجه مراكز الشباب في دوائرهم الانتخابية.

وشهد اجتماع اللجنة، مناقشات مطولة، حول طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبد العزيز، بشأن نادي ههيا الرياضي، في مركز ومدينة ههيا، والذي أكد فيه أن النادي لا توجد به أي نوع من أنواع الأنشطة الرياضية، ولا أماكن لممارستها، فضلا عن عدم البدء في الإنشاءات المقررة للمساهمة في توفير النشاط الرياضي، فضلا عن عدم تقديم الدعم الكافي من الوزارة.

وأكد عبد العزيز، أن نادي ههيا الرياضي يعد حالة غير مسبوقة على مستوى محافظة الشرقية؛ بسبب تفوق أبطاله الرياضيين على مستوى العالم، حيث حصل العديد منهم على ميداليات ذهبية في الكاراتيه والشطرنج، مشيرًا إلى أن مصدر دخل النادي الوحيد؛ كان عبارة عن قاعة للأفراح، وكان يتم تأجيرها بـ200 ألف جنيه سنويًا.

وفجَّر النائب مفاجأة، قائلا إن محافظ الشرقية هدم قاعة الأفراح، دون التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في ذلك الخصوص.

كما انتقد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بالمجلس، موقف محافظ الشرقية من هدم القاعة، دون التنسيق مع الوزارة.

وأضاف النائب أن مجلس إدارة النادي سعى للحصول على قطعة أرض بنظام حق الانتفاع، وتم بناء سور عليه، لافتًا إلى أنهم طالبوا الوزارة بتنجيل الملاعب داخل هذا السور منذ 4 سنوات، وحتى الآن لم يتم إحراز أي جديد في ذلك الأمر، في الوقت الذي يسدد فيه النادي 50 ألف جنيه قيمة حق انتفاع الأرض المقام عليها دون استغلالها.

وطالب النائب، بتحديد جدول زمني لاستلام الملعب، والبدء في تنجيله، وتوفير ميزانية لاستكمال مبنى النادي، كما طالب بتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة لمعاينة النادي على أرض الواقع.

ومن جهته، قال إيهاب الإبياري مدير عام الاستثمار بوزارة الشباب والرياضة، إنه سيتم البدء في استلام الملعب وتنجيله خلال شهر ديسمبر المقبل، على أن يطرح مبنى النادي بنظام حق الانتفاع العام؛ بما يدر دخلا على النادي، ويرفع كاهله عن موازنة وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى توفير دعم مادي للنادي بقيمة 30 ألف جنيه لدعم الأنشطة الرياضية به.

فيما أكد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب، أن محافظ الشرقية يدعم بقوة الأندية الرياضية ومراكز الشباب، ويحرص على تذليل كل الصعوبات التي تواجههم، لافتا إلى أن وزارة الشباب لا تبخل على المديرية بتقديم الدعم اللازم.

كما ناقشت اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة، المقدمة من النائب مجدي سيف؛ بشأن إعادة تنجيل ملاعب تصفا وكفر تصفا بكفر شكر وميت العطار بمركز بنها، بمحافظة القليوبية، وكذلك طلب إحاطة من النائب عامر حامد عامر، بشأن توقف مركز شباب ميت غزال مركز السنطة بمحافظة الغربية، عن العمل، منذ أكثر من 15 عامًا.

وناقشت اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن سرعة إنشاء ملعب لمركز شباب الخوالد- مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وطلب آخر بشأن عدم وجود مقر إداري لمركز شباب قرية كفر الشيخ مخلوف- مركز إيتاي البارود بالبحيرة.

بينما عقَّب الدكتور أشرف البجيرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، على تلك الطلبات، بأن الوزارة لم تتوان في إنشاء أو تطوير مراكز شباب جديدة، أو أي ملحقات خاصة بها، سواء من خلال الموازنة الاستثمارية المحلية ،أو المركزية، في ضوء توافر الاعتمادات المالية والمقترحات الإنشائية التي ترد من مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.