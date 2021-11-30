الاحتفالات داخل الخيم.. المئات يحتشدون بالليلة الختامية لمولد الحسين (صور)

كتب - محمود مصطفى:

تصوير - محمود بكار:

توافد المئات من أبناء الطرق الصوفية على منطقة المشهد الحسيني بالقاهرة، للاحتفال بالليلة الختامية لذكرى قدوم رأس الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه للقاهرة.

وأقام بعض أبناء الطرق الصوفية، خيما بمنطقة الحسين رضي الله عنه، وإحياء المولد عن طريق إلقاء المدائن النبوية بداخلها، بعد إلغاء الاحتفال الرسمي بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بمنطقة الأزهر، لتنظيم الحركة المرورية والقضاء على أي تكدسات تصيب الحالة المرورية بالشلل.

وأغلقت وزارة الأوقاف، مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، عقب صلاة العشاء مباشرة، لمنع لوجود أي تجمعات أمام الضريح.

كان الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، قال إن استقرار رأس الإمام الحسين بمصر أكده أكبر عدد من المؤرخين، منهم: ابن إياس في كتابه، والْقَلْقَشَنْدِي في «صبح الأعشى»، والمقريزي الذي عقد فصلًا في خططه المسمى "المواعظ والاعتبار"، وص430 يؤكد رواية (ابن مُيَسَّرٍ) أن الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالي، هو الذي حمل الرأس الشريف على صدره من عسقلان، وسعى به ماشيًا حيث وصل مصر يوم الأحد ثامن جمادى الآخرة سنة 548 هجرية.

وأوضح:"حلت الرأس في مثواها الحالي من القصر يوم الثلاثاء 10 من جمادى الآخرة سنة 548 هجرية عند قُبَّةِ باب الديلم، حيث الضريح المعروف الآن بمسجده المبارك، وكذا السَّخَاوِي -رحمه الله- قد أثبت رواية نقل رأس الحسين إلى مصر".