التطبيق غدًا.. قراران حكوميان مهمان بشأن لقاحات كورونا

كتب - أحمد جمعة:

تبدأ مختلف المصالح الحكومية والمؤسسات، بدية من غدٍ 1 ديسمبر تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، منع دخول المواطنين غير الملقحين ضد فيروس كورونا من دخول المصالح الحكومية.

كانت الحكومة طبقت قرار منع دخول أي موظف لم يتلق التطعيم ضد فيروس كورونا للمصالح الحكومية ودواوين الوزارات اعتبارًا من يوم الاثنين 15 نوفمبر الجاري.

وفي هذا الشأن، وجَّهت وزارة الصحة رسالة للمواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح تنبههم أنه ما زالت الفرصة متاحة لهم بشأن الحصول على اللقاح خلال الساعات المقبلة حتى يسمح لهم الدخول للمؤسسات الحكومية لقضاء حوائجهم المختلفة.

وقالت وزارة الصحة إنه يمكن للمواطنين الذهاب إلى مراكز التطعيم أو من خلال الأكشاك أو الفرق المتنقلة ببطاقة الرقم القومي، وسوف تقوم الفرق المختصة بتسجيل البيانات الخاصة بهم على موقع الصحة، وتلقيهم جرعة اللقاح في التوقيت ذاته، وذلك ضمن سرعة الوزارة لتذليل أي عقبات أمام المواطنين في الحصول على اللقاح.

الجرعة الثالثة للقاح

وبالتزامن، تبدأ وزارة الصحة والسكان تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن إتاحة التسجيل للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا غدًا.

وستكون هذه الجرعة لعدة فئات هي: كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية والفرق الطبية، بشرط مضي 6 أشهر من الجرعة الثانية، كون الفاعلية تضعف والشخص يصبح معرض للإصابة بالفيروس مرة أخرى.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن عدد الأشخاص المستحقين للحصول على الجرعة الثالثة يصل إلى ما يقرب من 4 ملايين و150 ألف شخص.

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