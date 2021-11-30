Masrawy logo white

نائبة بتنسيقية الشباب تشارك في المؤتمر السنوي للاتحاد البرلماني الدولي

09:41 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
نائبة بتنسيقية الشباب تشارك في المؤتمر السنوي للاتحاد البرلماني الدولي

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

شاركت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية، برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، في المؤتمر السنوي للاتحاد البرلماني الدولي.

وألقت الفقي كلمة مصر في لجنة شؤون الأمم المتحدة، والتي عبرت فيها عن التحديات التى تواجه القارة الإفريقية إثر جائحة كورونا والمتحور الجديد أميكرون، وشددت على ضرورة أن يتحمل العالم مسؤولياته في التوزيع العادل للقاح.

كما ألقت النائبة كلمة مصر في ورشة عمل التغيرات المناخية وأوضحت كيف كانت مصر من أوائل دول العالم في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠، فيما يخص محور المناخ وما تقوم به جمهورية مصر العربية من استعدادات لإستضافة المؤتمر العالمي للمناخ (cop27) عام ٢٠٢٢.

مجلس النواب راجية الفقي مجلس الشيوخ حنفي الجبالي الاتحاد البرلماني الدولي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

65

وفيات اليوم

730

متعافون اليوم

357629

إجمالي الإصابات

20412

إجمالي الوفيات

296897

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا