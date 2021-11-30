القطاع انهار تمامًا.. "زراعة النواب" تهاجم مديريات الطب البيطري

كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري، هجوم عدد من الأعضاء، على مديريات الطب البيطري، بسبب تدني مستواها على بجميع أنحاء الجمهورية كما أن الوحدات أصبحت مقار غير صالحة للاستعمال.

من جانبه، قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن القطاع الحيواني يحتاج إلى تدخل سريع من الدولة، على أن يكون هناك توازن في العرض والطلب للحفاظ على المربي الصغير إلى خرج من الدائرة نتيجة الإغراق الذي شهده السوق خلال الفترة الحالية، مما أثر بشكل كبير على الأسعار التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه بالمقارنة من الأسعار التي تأتي من الخارج.

وتابع: "القطاع يحتاج أن يكون هناك حسابات متوازنة الاستهلاك والاستيراد والاستهداف للتربية، نريد الحفاظ على التوازن مع الزيادة السكانية، لعدم ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه"، موجهًا الشكر لكافة مؤسسات الدولة لعرض كميات من اللحوم الحمراء لتغطية هذا العجز في السوق، ولابد من التنسيق بين المؤسسات للحفاظ على التوازن.

واستكمل: "قطاع الطب البيطري إنهار تمامًا خلال السنوات الـ20 الأخيرة، سواء البنية التحتية والمعامل، بالإضافة للمجازر التي تفرقت وتشيعت المسؤولية ما بين الإدارة المحلية والطب البيطري وما لدينا هي نقاط ذبيح وليست مجازر".

وفي سياق متصل، قال النائب محمد الصمودي، إن قطاع الخدمات البيطرية، مهملة منذ فترة كبيرة، والإدارة تعاني من خلل كبير، خاصة خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي تعانى المنشآت البيطرية من التهالك وأصبحت لا تليق بالمستوى، مطالبًا بإعادة المنشآت الخاصة بالطب البيطري والعمل على إحلال وتجديد هذا القطاع".

من جانبها، قالت النائبة سلوى أبو الوفاء: "لا يوجد أطباء في الوحدات البيطرية، جميعها غير صالح وآيل للسقوط، وعلى الرغم من تخصيص أراضي لعمل وحدات بيطرية وبعد عمل معاينة وفي النهاية يقف الموضوع بسبب الخلاف بين الزراعة والوحدات البيطرية على الرغم أن المشروع من المشروعات القومية للصالح العام".