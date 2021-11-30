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سفير فرنسا يزور متحف الحضارة.. ويشيد بالمقتنيات

08:30 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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القاهرة - مصراوي:

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، السفير مارك باريتي سفير دولة فرنسا بالقاهرة، وكان في استقباله الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، وفيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل.

وخلال الجولة قام السفير بزيارة قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، كما استمع لشرحِ من الدكتورة عبير أبو المجد كبير أثريين المتحف عن المقتنيات الأثرية المعروضة بالمتحف وقاعاته.

وخلال الزيارة، أعرب السفير عن سعادته بزيارة المتحف وإعجابه بالقطع الأثرية المميزة والفريدة المعروضة به والتي تمثل الحضارة المصرية العريقة عبر العصور، كما أعرب عن إعجابه بأسلوب العرض المتحفي لهذه القطع الأثرية، مشيراً إلى حرصه على زيارة المتحف لمشاهدة المومياوات الملكية والتي تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

وتعد هذه الزيارة هي أحد الزيارات التي تقوم بها الشخصيات العامة والهامة للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، منذ افتتاحه واستقباله للمومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير في أبريل الماضي.

المتحف القومي للحضارة المصرية الفسطاط سفير فرنسا بالقاهرة

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