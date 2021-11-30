"صفوة الصحة".. تفاصيل اجتماع أمانة "المراكز الطبية" مع مديري المستشفيات



كتب - أحمد جمعة:

عقدت أمانة المراكز الطبية المتخصصة برئاسة الدكتورة مها إبراهيم، اجتماعا موسعاً ضم جميع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للأمانة، البالغ عددها 81 مستشفى وبالإضافة إلى قيادات الأمانة.

حضر الاجتماع الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة، والدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، والدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة، والدكتور سيد العقدة عضو مجلس إدارة الهيئة.

أعربت الدكتورة مها إبراهيم خلال كلمتها الافتتاحية عن سعادتها وامتنانها بالحضور وقالت إن التعاون بين الهيئة والأمانة يعد خطوة ايجابية على طريق التميز في تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية.

وأشارت الى أن مستشفيات ومراكز الأمانة تعمل منذ بدايتها بمفهوم الجودة وقد قطعت مشواراً كبيراً نحو تحقيق معايير الجودة مما يجعل الأرض ممهدة لبدء لرحلة اعتماد المستشفيات.

وأضافت أنه تم عقد هذا الاجتماع لإبراز ما تم إنجازه في المستشفيات والمراكز في جميع الأقسام والتخصصات بالإضافة لبيان المجهود المبذول من الفريق الإداري بالأمانة الذي يناظر جميع التخصصات بالمستشفيات ولا يدخر جهدا من اجل التطوير والتحسين المستمر بهدف حصول المواطن على أفضل خدمة صحية ممكنة.

وفي كلمته أكد الدكتور أشرف إسماعيل أن القيادة المؤمنة بالجودة هي نقطة البداية أو "الرادار" الذي يقود جميع العاملين بالمؤسسة الطبية نحو الوصول للأداء المتميز وتطبيق معايير الجودة على أرض الواقع مما ينعكس إيجابيا على المنشأة في تجنب الأخطاء الطبية وفي الاستخدام الأمثل لمواردها وتجنب الهدر الذي تصل نسبته عالميا في المجال الطبي إلى 40%.

وأشار إلى أن مسار المريض بدءا من استقباله بالمنشأة والمحطات التي يمر بها في مختلف الأقسام وصولا إلى الإجراء الطبي هو ما يشكل قناعاته خبرته في تلقي الخدمة، لذلك حرصت الهيئة في كل المعايير التي أصدرتها على ترتيب كل عناصر الخدمة الصحية حول (المريض) أو (المنتفع) في منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يمثل (المركز) بالنسبة لمكونات الخدمة التي تقيسها المعايير.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار إن مستشفيات الأمانة تعتبر صفوة مستشفيات وزارة الصحة لما تقوم به من جهود واضحة للقيادة وللمواطن في جميع ما تقدمه من خدمات طبية متميزة وقدم الشكر لقيادات الأمانة ومستشفياتها، معرباً عن فخره بوجود هذه المنظومة الكبيرة وما تعكسه من صورة مشرفة لوزارة الصحة بشكل خاص وللأداء الحكومي بشكل عام.

وفي ختام المؤتمر، أهدت الدكتورة مها إبراهيم دروع تكريم بأسماء شهداء الكورونا من الأطباء والتمريض في مستشفيات الأمانة، بالإضافة إلى تكريم مديري مستشفيات العزل الصحي لما بذلوه من مجهودات عظيمة ولمواقفهم الرجولية خلال أزمة فيروس كورونا منذ الموجة الأولى.

كما أهدت درع التكريم للدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة على مجهوداته الكبيرة والمثمرة وباعتباره أحد القيادات الشابة الواعدة، بالإضافة إلى إهداء درع تكريم للدكتور أشرف إسماعيل تكريما على إسهاماته في مجال الرعاية الصحية على المستويين الدولي والمحلي وتقديرا لحضوره.