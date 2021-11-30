حسام حداد يكشف كواليس اختياره للمشاركة في تقديم حفل طريق الكباش

كتب- مينا غالى:



أكد الإعلامي حسام حداد، مقدم برنامج صباح الخير يا مصر، أن مشاركته في تقديم حفل افتتاح طريق الكباش يمثل نقلة مهمة في حياته المهنية، مشيرًا إلى أنه شعر بسعادة غامرة عقب اختياره للمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يعكس عظمة مصر أمام العالم.

وقال حداد في تصريحات لمصراوي: "منذ أن علمت باختياري للمشاركة في الحفل، شعرت بسعادة لا تُوصف أن أكون جزءًا من حدث يرفع اسم بلدي ويحيي سيرة حضارة ضاربة بجذورها في التاريخ، فهذا الحدث العالمي يتابعه أكثر من مليار مشاهد على الهواء وتنقله أكثر من 200 وسيلة إعلامية عالمية، فضلاً عن حضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الأمر الذي أعتبره إضافة كبيرة لمسيرتي المهنية."

وأضاف حداد: "من الأمور التي أسعدتني أنني أصلاً من المهتمين بالحضارة المصرية القديمة ودائمًا أحب القراءة في هذا المجال وأعرف الملوك والطقوس الدينية لقدماء المصريين، وبعد معرفتي باختياري ضمن مقدمي الحفل قمت باسترجاع معلوماتي مجددًا، وهو الأمر الذي كان ممتعًا بالنسبة لي، ثم استعددت مع زملائي لتنسيق الكلمات وترتيبها وكذلك الملابس، حتى يخرج الحفل بأفضل صورة ممكنة".

وتابع: "من الأمور التي أفتخر بها أيضًا وسعدت بها في هذا الحفل، هو أنني أول مذيع ظهر على الهواء من طريق الكباش بعد افتتاحه في صباح الخير يا مصر، عقب الحفل ببضع ساعات، وكنت في قلب طريق الكباش، وبالتالي مثّل هذا الأمر لي فخرًا إضافيًا على مشاركتي في تقديمه".

واعتبر حداد أن مصر نجحت بشكل كبير في تقديم نفسها وحضارتها للعالم من جديد بعد حدث نقل المومياوات الملكية، ثم افتتاح طريق الكباش، وهو الأمر الذي جعل العالم كله يوجّه أنظاره ناحية مصر صاحبة الحضارة العظيمة والتاريخ الطويل.