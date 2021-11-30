في الشارع والقاعة.. النائب الراحل أحمد زيدان "لا يغيب"

القاهرة - مصراوي:

رغم أن الموت غيبه عن أروقة مجلس النواب بعد فترة طويلة أيضا من المرض، إلا أن النائب الشاب أحمد زيدان وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة الوطن ما زال الحاضر الغائب بين جدران المجلس.

فبعد أيام قليلة من وفاة النائب الشاب تستمر كلمات التأبين والدعوة له بالغفران داخل أروقة المجلس بين الأعضاء أو خلال كلماتهم ، فيما تستمر أيضا خارج المجلس في الشارع.

فمنذ جلسات الأسبوع الجاري للمجلس والتي بدأت الأحد واستمرت حتى الثلاثاء،لم يغب النائب الراحل عن أعمال الجلسة تلو الأخرى، حيث قام أعضاء المجلس الأحد بتأبين النائب الراحل من خلال الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة وقيام عدد من النواب بالحديث عن عطاء النائب الراحل زيدان وسيرته الطيبة سواء بين النواب أو في الشارع بين أبناء دائرته.

والإثنين، قام المجلس بمناقشة تقرير اللجنة التي كان النائب الراحل زيدان وكيلا لها عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ولم تنقطع خلال المناقشات، الإشادات من أعضاء اللجنة وعلى رأسهم رئيس اللجنة النائب أحمد بدوي بمجهود النائب الراحل في مناقشات هذا القانون خلال عرضه على اللجنة، كما أشاد النواب بدور زيدان في العديد من التعديلات بحكم خبرته في هذا المجال.

والثلاثاء، لم ينقطع الحديث أيضا عن الراحل زيدان، حيث واصل المجلس خلال جلسته العامة مناقشة مشروع القانون المعروض، فور الانتهاء منه، وجه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران الشكر أعضاء اللجنة وأشاد بدور الراحل زيدان في مناقشات مشروع القانون خلال جلسات اللجنة.

إذا كان هذا هو حال جلسات مجلس النواب فهذا طبيعي بحكم أن النائب الراحل زميل للأعضاء وكان حضورا دائما مميزا، أم أن يخرج هذا الاهتمام وهذه السيرة خارج أروقة المجلس فهذا هو الجديد.

لم يغب زيدان من الشارع أيضا، ولكن هذه المرة بطريقة مختلفة ربما قد تكون فريدة من نوعها، وذلك عبر قيام أعضاء مجلس النواب بدائرة النائب الراحل بتعليق اليفط واللافتات في الشوارع الرئيسة للدائرة الراحل زيدان.

النائب أبانوب عزت أصغر الأعضاء سنا بمجلس النواب، وهو زميل زيدان في الدائرة، كان ينعي زميله بطريقة مختلفة حيث قام بتعليق اليفط واللافتات التي تحمل نعيا للنائب زيدان وحديثا عن دوره البرلماني، داعيا له بالرحمة والمغفرة.