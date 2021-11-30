"شباب النواب" تحتفل بفوز حسام غالي في انتخابات الأهلي - صور

كتب- نشأت علي:

نظمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، احتفالية لتكريم، النائب حسام غالي، وكيل اللجنة، بمناسبة فوزه باكتساح في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي.

جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بحضور الدكتور اشرف البيجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بالوزارة ، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية.

وقدم الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة التهنئة للنائب حسام غالي، متمنيًا له التوفيق في المسئولة الجديدة مؤكدًا أن النائب حسام غالي إضافة قوية لمجلس إدارة النادي الأهلي.

وقال رئيس لجنة الشباب، إن النائب حسام غالي نموذج للشباب المصري المتميز، فهو لم يحقق إنجازات كبيرة على المستوى الرياضي فقط، ولكنه يتميز بأدائه البرلماني القوي كما ينتظره مستقبل باهر في مجال الإدارة.

ووجه رئيس لجنة الشباب خلال الاحتفالية التهنئة للنائب عمر و السنباطي، بمناسبة فوزه برئاسة نادي هليوبوليس، والنائبة آية مدني، بمناسبة فوزها بجائزة محمد بن راشد للإبداع، مؤكدًا أن اللجنة تضم العديد من القامات الرياضية التي لها بصمة واضحة.

من جانبه قال النائب خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن النائب حسام غالي، نموذج يحتذى به وقدوة للشباب المصري، فهو بتمتع بدماثة الخلق والإصرار على التميز والنجاح، مشيرًا إلى أن وكيل لجنة الشباب بالبرلمان يمثل إضافة كبيرة للجنة الشباب، ونجاحه في انتخابات الأهلي دليل على تقدير الجماهير لعطائه الكبير وإخلاصه للنادي الأهلي.

من جانبه وجه النائب حسام غالي، الشكر للجنة الشباب والرياضة على الاحتفالية التي أقامتها بمناسبة فوزه في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأسفرت انتخابات النادي الأهلي التي شهدت مشاركة ما يزيد عن 22 ألف صوت عن فوز قائمة محمود الخطيب وفاز النائب حسام غالي بعضوية مجلس الإدارة بحصوله على 19200 صوت.