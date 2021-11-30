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الإفتاء: ملامسة الكلب للثياب لا تنجسها

07:35 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
الإفتاء: ملامسة الكلب للثياب لا تنجسها

دار الإفتاء المصرية

كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه من المتفق عليه فقهًا أنه يجب تطهير الآنية إذا ولغ فيها الكلب؛ لأمر النبي ﷺ: بأن نغسل ما شرب منه الكلب من الآنية سبع مرات؛ قال النبي ﷺ: "إذا شَرِبَ الكلبُ في إناء أحدِكم فلْيَغسِلْه سبعَ مرَّات" (متفق عليه).

وأوضحت دار الإفتاء، أنه إذا ولغ الكلب في غير الآنية، كالثوب أو غيره، فإنه لا يجب غسله من ولوغ الكلب فيه، عملًا بمذهب المالكية، مع العلم أن الجمهور أوجبوا ذلك.

دار الإفتاء المصرية ملامسة الكلب للثياب

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