مرصد الأزهر يدين مقتل 11 شخصًا في هجوم لبوكو حرام على سجن بنيجيريا

كتب - محمود مصطفى:

أكد مرصد الأزهر، أن عملية اقتحام السجون وتهريب السجناء في المناطق التي تشهد صراعات في نيجيريا ليست الأولى من نوعها، ما يشير إلى أن تلك العمليات أصبحت وسيلة لدى بوكو حرام من أجل إعادة تنظيم صفوفها وعدم التخلي عن عناصرها، وإثبات تفوقها على القوات الحكومية، فضلاً عن استقطاب المزيد من العناصر.

وأشار المرصد إلى أن عمليات تهريب السجناء يترتب عليها حدوث فوضى عارمة في البلاد ومزيد من أعمال القتل والتدمير لا سيما في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات إلى تأهيل السجناء ليكونوا نواةً صالحة في المجتمع.

ودعا المرصد إلى توخي الحذر من استمرار تلك العمليات الإرهابية مع أخذ جميع التدابير التي من شأنها الحد من أنشطة تلك الجماعات.

أكد "فرانسيس إينوبوري" المتحدث باسم مصلحة السجون النيجيرية، اليوم الثلاثاء بمقتل (11) شخصًا وتهريب (262) نزيلًا من أحد السجون بولاية "بلاتو" النيجيرية، بعد هجوم عناصر بوكو حرام على السجن، إلا إن السلطات النيجيرية نجحت في اعتقال (10) من الهاربين.



في الوقت نفسه، قرر مجلس حكماء المسلمين، خلال فعاليات الاجتماع الدوري الذي عقد اليوم، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، استكمال جولات مبادرة "حوار الشرق والغرب".

وقرر المجلس عقد النسخة المقبلة من المبادرة في مملكة البحرين تحت عنوان "حوار الشرق والغرب من أجل الأخوة الإنسانية"، بعد تأجيل انعقادها في مارس 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا.

وقرر مجلس حكماء المسلمين عقد اجتماعه الدوري المقبل بالعاصمة البحرينية المنامة؛ تزامنا مع إقامة مؤتمر "حوار الشرق والغرب من أجل الأخوة الإنسانية 2022".