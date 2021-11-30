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رئيس "زراعة النواب" يطالب بسد العجز في البيطريين

06:51 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
رئيس "زراعة النواب" يطالب بسد العجز في البيطريين

مجلس النواب

كتب - نشأت علي:

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ضرورة تكليف البيطريين الجدد لسد العجز في عدد البيطريين على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن ارتفاع أسعار اللحوم والتعرف على السياسة الاستيرادية للحيوانات الحية.

وقال الحصرى في كلمته، إن الحفاظ على صحة الحيوان أمر مهم، موضحا أن صحة الحيوان مرتبطة بصحة الإنسان، وبالتالي الحفاظ على صحة الحيوان.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة، أن التوسع في انشاء المجازر المتطورة سيكون إضافة للحفاظ على صحة الإنسان، مؤكدا أن هناك جهود جبارة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، نوجه التحية له عليها، في مختلف القطاعات ولاسيما في قطاع الثروة الحيوانية والزراعة والريف بشكل عام، مشيرا الى مشروع حياه كريمة الذى يمثل طفرة كبيرة للريف المصرى.

وأيده في ذلك الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، وقال خلال كلمته، ان هناك اهتماما من الرئيس السيسي بقطاع الألبان والثروة الحيوانية، مشيرا الى وجود طفرة في انتاج الألبان الطازجة وهى مرتبطة بما يتم بالثروة الحيوانية.

مجلس النواب هشام الحصري لجنة الزراعة تكليف البيطريين الجدد

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