الأكاديمية المصرية للفنون بروما تحتفي باليوم العالمي للطفولة

القاهرة - مصراوي:

احتفلت الأكاديمية المصرية للفنون في روما، باليوم العالمي للطفولة حيث أقيمت ورشتي عمل عن فنون العرائس للأطفال الإيطاليين وبعض أبناء البعثة الدپلوماسية المصرية وتناولتا جوانب من الفلكلور المصرى تمثل فى عروسة المولد والأراجوز وقدمتهما الفنانة مي مهاب بمساعدة الفنانة لمياء حميدو.

قالت عبد الدايم: إن الفعاليات المتنوعة للأكاديمية المصرية للفنون بروما تعمل على نقل ملامح من الحراك الابداعى فى المجتمع والتأكيد على الريادة المصرية.

وأشارت إلى دورها البارز فى التواصل الفكرى والفنى مع شعوب أوروبا فى إطار فكرة حوار الحضارات ولقاء الثقافات.

وأضافت: إن القاء الضوء على الموروثات الشعبية للوطن يهدف إلى ترسيخ الهوية لدى المغتربين ونشر ألوان من الثقافة المحلية خارجيا.

من جانبها قالت رئيس الاكاديمية إن اليوم الأول شهد زيارة الاميرة دانا فراس، سفيرة اليونسكو للتراث العربي وكذلك السفيرة صفية السهيل سفير دولة العراق بإيطاليا حيث تعرفتا علي الأنشطة المختلفة كما تم مناقشة أوجه التعاون المختلفة التي يمكن تنفيذها بالتنسيق مع الأكاديمية المصرية والتي تعد منبرا متميزا للتعريف بالتراث المصري والعربي.

وتابعت: إن الورشة الأولى دارت حول عروسة المولد وحضرها 35 طفلاً بصحبة عدد من مدرسيهم نفذوا نماذج منها بورق الكوريشة الملون وإعادة تدوير لبعض المخلفات للحفاظ على البيئة.

وأكملت إن الورشة الثانية خصصت للأراجوز التى توازي شخصية البلياتشو في إيطاليا وحضرها 30 طفلا ايطاليا وثلاثة من اغبناء البعثة الدپلوماسية المصرية ومعلميهم.