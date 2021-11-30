"التابع ينهض".. حلقة نقاشية حول الأدب في القارة الأفريقية

القاهرة - مصراوي:

يقدم المركز القومي للترجمة حلقة نقاشية بعنوان "التابع ينهض"، وذلك إحياء لذكرى الكاتبة الدكتورة رضوى عاشور والتي رحلت عن عالمنا في 1 ديسمبر 2014.

يشارك في الندوة كل من: الدكتور حلمي شعراوي خبير الشؤون الافريقية ومؤسس مركز البحوث العربية، الدكتور شكري مجاهد أستاذ الأدب الانجليزي بجامعة عين شمس، الكاتبة الصحفية د. أماني الطويل مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتجية ورئيسة تحرير سلسلة إفريقيات، الدكتور سيد رشاد مدرس الدراسات اللغوية واللغة السواحيلية بقسم اللغات الافريقية العليا لجامعة القاهرة، الدكتور عبد الجواد أبو كب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي والدكتور محمد يسري المدرس المساعد بكلسة الالسن قسم اللغات الافريقية شعبة اللغة السواحيلية.

كما يشارك أيضًا في ملف المشروع الإفريقي كلٍ من الدكتورة آمال مظهر أستاذ الأدب الانجليزي بجامعة القاهرة، الدكتورة أسماء يحيي الطاهر عبد الله مدرس الدراما والنقد بجامعة حلوان، البرفيسور ف.أ.م .ك سنكورو أستاذ الأدب السواحيلي بمعهد الدراسات السواحيلية بجامعة دار السلام بتنزانيا، والدكتور دانسون سيلفستر كايانا بجامعة ماكيرير بأوغندا ويدير الجلسة الكاتب فؤاد مرسي، وذلك غدًا الاربعاء الموافق ١ ديسمبر بقاعة طه حسين بالمركز القومي للترجمة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة، أن المشروع الإفريقي هو حلم الدكتورة رضوى عاشور ولذا تأتي هذه الحلقة النقاشية بداية لتحقيق هذا الحلم وكذلك "إحياء لذكرى الدكتورة رضوى عاشور" تقديرا لما قدمته من طرح معرفي في موضوع غير مطروق في النقد العربي ومحاولة لاستكمال مسيرتها الرائدة في تقديم الأدب في القارة الأفريقية.

وأضافت سامي: نتمنى أن يتحقق حلم رضوى عاشور من خلال سلسلة من الدراسات ومقترحات الترجمة لكي تستكمل بها مسيرتها وتقدم للقارئ العربي ما وصفته عاشور "أدبًا قوميًا يعكس الثقافة الوطنية لشعوب المنطقة التي يمتزج فيها حضور التاريخ باللحظة المعاشة".

جدير بالذكر أن دراسة الدكتورة والناقدة الكبيرة الراحلة رضوى عاشور "التابع ينهض.. الرواية في غرب أفريقيا" تعتبر الأولى والمتفردة في مجالها في مجال النقد العربي للرواية الافريقية حيث تتناول الكاتبة نشأة الرواية في غرب أفريقيا كشكل من أشكال التمرد على الاستعمار كما يعرض الكتاب الجهود الرائدة في أفرقة الشكل الروائي وذلك في محاولة لاستعادة التراث الشعبي الأفريقي والإنجاز السردي.