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لحل مشكلات العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات

04:56 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
لحل مشكلات العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:
‏تقدم النواب ضياء الدين داوود، أحمد الشرقاوي، أحمد فرغلي، و 60 نائبا آخريون، بمشروع تعديل بعض أحكام مواد قانون التأمينات والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

ويستهدف التعديل معالجة بعض التشوهات والمشكلات بالقانون الراهن فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة ومدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش، والمعاش المبكر، ونظام المكافأة و تعويض البطالة.

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت، مطالبات بتعديل المادة المنظمة لضوابط وقواعد المعاش المبكر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي بدأ تطبيقه منذ أول شهر يناير 2020.
وكشف التطبيق العملي لمواد القانون، وجود بعض العراقيل في تطبيق المعاش المبكر، وضرر للموظفين والعاملين.‏

قانون التأمينات والمعاشات ضياء الدين داوود أحمد الشرقاوي العمالة غير المنتظمة

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