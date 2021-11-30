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اقتراحات النواب توافق على إنشاء قسمي للحروق والأورام بمستشفى الحسينية

04:36 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
اقتراحات النواب توافق على إنشاء قسمي للحروق والأورام بمستشفى الحسينية

مستشفى الحسينية

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب السيد رحمو، بشأن إنشاء قسمي للحروق والأورام بمستشفى الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية.

وقال النائب السيد رحمو، إن السبب وراء تقدمه بالاقتراح، هو معاناة أهالي الحسينية، بسبب عدم وجود قسم للحروق وكذلك قسم للأورام بمستشفى الحسينية، لاسيما أن أقرب مستشفى حروق وأورام تبعد أكثر من حوالي 50 كم عن المنطقة.

وأضاف البرلماني، في كلمته، أن مستشفى الحسينية المركزي، يخدم أكثر من ثلاث مراكز كبرى وهما (الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر).

وأوضح عضو مجلس النواب، أن إنشاء قسمي الحروق والأورام بالمستشفى، سيخفف معاناة المواطنين الذين يعانون حالياً.

يذكر أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب وافقت أيضًا، على اقتراح برغبة من النائب محمد حمدى دسوقي، بشأن عمل مركز لفحص المقبلين على الزواج بقرية موشا - بمحافظة أسيوط، كما وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب الحسيني عيسى، بشأن تطوير مستشفى صدفا المركزي وتعديلها لمستشفى نموذجي - محافظة أسيوط.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بشأن إنشاء مركز لجراحات القلب والصدر ومستشفى ومركز للأطفال ومستشفى للعيون على أرض مستشفى التأمين الصحى بمركز فوه - محافظة كفر الشيخ.

وألزمت اللجنة، هيئة التأمين الصحى بحضور رئيسها، بإعداد دراسة كاملة لإنشاء المراكز المطلوبة بمستشفى فوه للتأمين الصحي لتقدم خدماتها لشعب محافظة كفر الشيخ، حيث تخدم قطاع غرب محافظة كفر الشيخ، متمثلا في مدن دسوق وفوه ومطوبس وسيدي سالم.

محافظة الشرقية اقتراحات النواب مستشفى الحسينية

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