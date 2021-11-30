وزير الإنتاج الحربي يبحث مع رئيس هيئة التصنيع الحربي السوداني التعاون المشترك

(مصراوي):

بحث المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع الفريق أول ميرغني إدريس سليمان رئيس هيئة التصنيع الحربي بالسودان والوفد المرافق له، آليات تطوير البرامج والعلاقات خلال الفترة المقبلة لاستكمال أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك بمقر جناح الوزارة بالمعرض و بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية" EDEX 2021" الذي يقام بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز المنارة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة.

وأكد الوزير " مرسي" عمق العلاقات التاريخية و الأواصر المتينة التي تربط بين البلدين وشعبيهما، مشدداً على أن مصر هي دائمًا العمق الاستراتيجي للسودان، كما كان السودان وسيظل هو العمق الاستراتيجي لمصر.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تمت مع وفد منظومة الصناعات الدفاعية السودانية خلال الفترة الإخيرة بهدف بحث مستجدات التعاون بين الجانبين وذلك في ضوء اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها من ممثلي منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتكون معنية بالتواصل الدائم لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك ووضع خارطة طريق للتنفيذ.

عقب ذلك اصطحب الوزير "مرسي"، وفد هيئة التصنيع الحربي بالسودان في جولة تفقدية داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي استعرض خلالها أحدث المنتجات العسكرية من الأسلحة والمعدات والذخائر والتي تشارك بها الشركات التابعة للوزارة بمعرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية" EDEX 2021".

من جانبه عبر الفريق أول ميرغني إدريس سليمان رئيس هيئة التصنيع الحربي بالسودان عن سعادته بهذا اللقاء والذي يأتي استمراراً لسلسلة اللقاءات المتصلة التي تمت خلال الفترة الماضية بين مسئولي البلدين، مؤكداً على حرص بلاده على زيادة التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى اهتمام " منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان " بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الشركات المصرية، وفي مقدمتها شركات الإنتاج الحربي والانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أكثر انفتاحًا، مشيداً بما شاهده من معروضات بجناح وزارة الإنتاج الحربي.

وأضاف أنه يتطلع من خلال مشاركته بالمعرض إلى عقد شراكات استراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكري مع وزارة الإنتاج الحربي وكبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات السودانية لتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كافة الأطراف.

الجدير بالذكر أن هذا هو اللقاء الثالث الذي يجمع الجانبين حيث كان اللقاء الأول في أغسطس 2020 واللقاء الثاني في أبريل 2021.