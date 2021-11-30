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شركة الحديد والصلب.. هشام توفيق: تحويل نشاط الأرض لعقاري وبيعها بالمزاد

03:46 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
شركة الحديد والصلب.. هشام توفيق: تحويل نشاط الأرض لعقاري وبيعها بالمزاد

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

كتب - نشأت علي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم تغيير استخدام أراضى شركة الحديد و الصلب التي تم تصفيتها من الاستخدام الصناعي غلى العقاري لرفع ثمنها وقيمتها بشكل كبير جدا.

وأضاف خلال الجلسة العامة الثلاثاء: قرار تغيير الاستخدام يشمل القيام حاليا بعمل تقييم للأرض التي تعادل مساحتها مدينة الشيخ زايد وكل جزء سيتم تقييمه بالسعر المناسب له، ثم يتم طرحها في مزادات عامة.

و تابع: "هذه القرارات تهدف إلى الحفاظ على حقوق الدائنين خاصة ما يتعلق بالتعويضات التي بدأنا دفعها بالفعل، و الأرض سيتم بيعها بالإضافة غلى الخردة الحديد الموجودة بالمصانع بأعلى سعر، حتى نصل إلى حصيلة 2 مليار جنيه المطلوبة لسداد تعويضات العاملين.

وأشار إلى أن الدائنين لهم مبلغ 9 مليارات جنيه وسيتم سداده بأسرع وقت.

وقال: "أطمئن الجميع انه تم صرف تعويضات لعدد 500 عامل من إجمالى 6 آلاف عامل وجار الصرف.

وأعلن النائب عبد المنعم أمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة رفضه للقانون، قائلا إنه تم في سابق الحصول على قرض من بنك الاستثمار القومي لصالح مستحقات العاملين ولم يتم استخدامه.

وأضاف: "كيف نحصل على قرض على قرض وبدون ضمانات واضحة".

وقال النائب فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن إجمالي مساحة أراضى شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها يبلغ 6 ملايين متر مربع، وأن 90 % منها ليس عليها نزاعات قضائية.

وأضاف أن اللجنة أضافت جملة للقانون "أن تلزم الشركة أن تقدم لوزارة المالية مقابل عينى يتمثل في اراضى فضاء ليس عليها نزاع قضائي تعادل قيمتها الضمان المطلوب من وزارة المالية".

شركات الحديد والصلب هشام توفيق قطاع الأعمال النشاط العقاري

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