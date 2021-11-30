مذكرة تفاهم بين العربية للتصنيع والشركة القابضة للصناعات الدفاعية البرتغالية

كتب- محمد سامي:

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية إقامة معرض إيديكس في نسخته الثانية على أرض مصر، مما يعكس الثقة في إمكانيات وقدرات تنظيم هذا الحدث الدولي بمشاركة كبرى الشركات الدولية في مجال الصناعات الدفاعية والتسليح.

وأشاد التراس بأهمية إقبال الشركات العالمية للتعاون مع مصر ما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار والرغبة في التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية.

في هذا السياق، تم توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة القابضة للصناعات الدفاعية البرتغالية (idD)، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الدفاعية وتدريب الكوادر البشرية، والاتفاق والتنسيق من خلال لجنة فنية مشتركة لبحث مجالات العمل مستقبل.



وفي هذا الصدد، أكد التراس على أهمية تعزيز التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وكبرى الشركات البرتغالية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعة المختلفة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي.

من جانبها، أكدت رئيس الشركة القابضة للصناعات الدفاعية البرتغالية على أن السوق المصري جاذبا للاستثمارات، ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية، مشيدة بالهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية وتمتعها بكثير من الاستثمارات الجادة ومستقبلها الواعد، وإمكانيات تجعلها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون وخلق فرص قوية خلال المرحلة القادمة.