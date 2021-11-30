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مجلس النواب يوافق على الترخيص لوزارة البترول بالبحث والتنقيب

03:37 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
مجلس النواب يوافق على الترخيص لوزارة البترول بالبحث والتنقيب

مجلس النواب

كتب - نشأت علي

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على 3 تقارير للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن 3 مشروعات بالترخيص لوزير البترول في البحث والتنقيب.

وجاءت مشروعات القوانين على النحو التالي:

1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي في للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق خليج السويس ودلتا النيل.

2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اباتشى خالدة كوربوريشن ال دي سي للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى المنطقة المندمجة للبحث والتنمية الصحراء الغربية.

3) مشروع قانون مُقدم منالحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترانس جلوب غرب بكر إنك، وشركة ترانس جلوب غرب غارب إنك وشركة تي جيإن دبليو غارب إنك للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية.​

مجلس النواب وزارة البترول التنقيب عن البترول أحمد سعد الدين

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