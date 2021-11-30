إيديكس 2021.. رئيس العربية للتصنيع يلتقي وفدا عسكريا مجريا

كتب- محمد سامي:

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تعزيز التعاون مع الخبرات المجرية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات.

وأشاد التراس بإقبال الشركات العالمية للتعاون مع مصر ما اعتبره شهادة ثقة في مناخ الاستثمار ورغبة في التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض إيديكس 2021 حيث تم إجراء مباحثات للتعاون مع وفد عسكري مجري.

وتم بحث تعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات فضلا عن التكامل مع الخبرة المجرية وتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية.