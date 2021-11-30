الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الري بتعديل النظام الأساسي للشركة المصرية والإنشاءات المدنية

كتب – أسامة علي:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الموارد المائية والري، الخاص بالشركة القابضة للري والصرف بتعديل المواد أرقام 8- 12 – 14 – 15 – 18 - 19- 20 – 23 - 30 – 32 – 33 - 40 54) من النظام الأساسي للشركة المصرية والانشاءات المدنية واضافة المواد أرقام 30 مكرر و 38 مكرر على ذات النظام طبقا للنص الوارد بالجدول المرفق.



وجاءت المواد الجديدة على النحو التالي: