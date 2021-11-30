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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الري بتعديل النظام الأساسي للشركة المصرية والإنشاءات المدنية

02:16 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الري بتعديل النظام الأساسي للشركة المصرية والإنشاءات المدنية

الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري

كتب – أسامة علي:
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الموارد المائية والري، الخاص بالشركة القابضة للري والصرف بتعديل المواد أرقام 8- 12 – 14 – 15 – 18 - 19- 20 – 23 - 30 – 32 – 33 - 40 54) من النظام الأساسي للشركة المصرية والانشاءات المدنية واضافة المواد أرقام 30 مكرر و 38 مكرر على ذات النظام طبقا للنص الوارد بالجدول المرفق.

وجاءت المواد الجديدة على النحو التالي:

وزير الري محمد عبد العاطي القابضة للري والصرف

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