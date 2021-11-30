القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن فصل الشتاء سيبدأ في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم الثلاثاء، الموافق 21 ديسمبر المقبل، في حوالي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويستمر نحو 88 يوما و23 ساعة و35 دقيقة.

وأضاف "القاضي"، إلى أن نهار ذلك اليوم سيكون هو أقصر نهار في عام 2021، وليله هو أطول ليل فيها، ويكون ظل الإنسان على الأرض أطول ما يمكن.

وأوضح أنه في هذا اليوم سيميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس التي تكون في هذا الوقت فوق مدار الجدي مباشرة عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا، وتبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها في السماء وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال.

ويحدث الانقلاب الشمسي الشتوي في نصف الكرة الأرضية الشمالي حول يومي 21 أو 22 ديسمبر من كل عام، حيث تصل الشمس لأدنى ارتفاع لها خلال الظهر فوق الأفق، وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي و شبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي فيما عدا مدار الجدي، وهو حدث فلكي سنوي يميزه عمودية الشمس على مدار الجدي، وتكون أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلابين الشتوي في نصف الكرة الشمالي والصيفي في نصف الكرة الجنوبي معكوسة في ذات التوقيت، فبينما يكون في نصف الكرة الشمالي شتاء يكون صيفا في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.