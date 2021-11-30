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عبدالغفار يتابع موقف تسجيل المنشآت الطبية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

11:00 ص الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
عبدالغفار يتابع موقف تسجيل المنشآت الطبية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

الدكتور خالد عبدالغفار

(مصراوي):

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أهمية التنسيق بين وزارة الصحة والسكان وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، واستمرار عقد اجتماعات دورية مع مسئولي الهيئة للوقوف على آخر المستجدات وبما يساهم في الإسراع من اعتماد المنشآت الطبية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير عقد اجتماعا بديوان عام الوزارة، مع الدكتور أشرف إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ووفدًا من قيادات الهيئة، ضم الدكتور إسلام أبو يوسف عضو مجلس إدارة الهيئة والدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة، لمتابعة موقف تسجيل واعتماد المنشآت الطبية.

وأوضح متحدث وزارة الصحة أن الاجتماع تناول عرضًا مفصلاً تضمن تاريخ انشاء الهيئة ومهام عملها طبقا للقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم التأمين الصحي الشامل، حيث استعرض الدكتور أشرف إسماعيل إنجازات الهيئة خلال السنوات الثلاثة الماضية، حيث تم وضع معايير وطنية للاعتماد لجميع أنواع من المنشآت الطبية، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت في الوصول إلى الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA لعدد ٤ معايير من أصل ١٠ معايير، وهو ما يُعد نجاحًا غير مسبوق للدولة المصرية في مجالات الرعاية الصحية.

وأضاف، أن إجمالي المنشآت المسجلة للحصول على الاعتماد بلغت ١٤٤ منشأة تم اعتماد ٣٢ منشأة منها، وجارِ مراجعة المعايير لباقي المنشآت الطبية تمهيدًا لاعتمادها، موضحًا أن الدكتور خالد عبد الغفار وجه بضرورة البدء نحو إدراج المستشفيات الجامعية ضمن المنظومة بما يسمح باعتمادها لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى إعداد مناهج دراسية عن أسس جودة الرعاية الصحية يتم تدريسها للطلاب في الكليات الخاصة بالقطاع الطبي.

خالد عبدالغفار المنشآت الطبية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وزارة الصحة منظومة التأمين الصحى الشامل

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