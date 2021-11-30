كتب- مينا غالي:

تنطلق اليوم الثلاثاء، فاعليات بطولة كأس العرب 2021 في نسختها العاشرة في العاصمة القطرية الدوحة بحفل افتتاحي وعدد من مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات، حيث تلتقي تونس وموريتانيا في في الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة، فيما يلتقي المنتخب العماني مع المنتخب العراقي في الثالثة عصرًا، ثم يلتقي المنتخب القطري مستضيف البطولة مع منتخب البحرين في السادسة والنصف مساءً، على أن يُختتم اليوم الأول بلقاء الإمارات وسوريا في التاسعة مساءً.

يأتي هذا فيما يستهل منتخبنا الوطني الأول، مشواره في البطولة بلقاء نظيره اللبناني في كأس العرب غدًا الأربعاء عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على استاد الثمامة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة لمنافسات كأس العرب رفقة منتخب لبنان والجزائر والسودان، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إلى الدور الإقصائي.

ويمتلك الفراعنة تفوقا تاريخيا كبيرا على منافسه اللبناني حيث سبق أن تقابلا في 6 مناسبات نجح المنتخب المصري في حسم 5 منها لصالحه مقابل تعادل واحد ولم يتلق أي خسارة.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس – الناقل الحصري للبطولة- المباراة تلفزيونيًا عبر شاشة قناة بي إن سبورت سبورت 1 مع وجود استديو تحليلي يضم أبرز نجوم الكرة المصرية واللبنانية.

وتبث قناة bein sports 1 على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11013 أفقي، ومعدل الترميز 27500 – معدل تصحيح الخطأ 2/3 بجودة HD.

كما تبث القناة على القمر الصناعي سهيل سات على تردد 11547 رأسي، ومعامل الترميز 27500 – معدل تصحيح الخطأ 2/3 بجودة HD.