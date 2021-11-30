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البيئة تستجيب لشكوى مواطني العيايدة بمنطقة الصف بالجيزة

10:53 ص الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
البيئة تستجيب لشكوى مواطني العيايدة بمنطقة الصف بالجيزة

عرب العيايدة

كتب- محمد نصار:

استجابت وزارة البيئة لشكوى واردة من مواطني عرب العيايدة بمنطقة الصف بالجيزة، بشأن التضرر من صدور انبعاثات عن مصنعين إضافة إلى الضوضاء الصادرة عن أحدهما.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، تابعت لجنة التفتيش المختصة محور عرب أبوساعد لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة، بالتوجه لفحص الشكوى المقدمة وتفقد المصانع للوقوف على حالتها البيئية، وتم تفقد الوضع البيئي للمنطقة المحيطة بالمصنع للتعرف على تأثير أنشطة المصانع محل الشكوى على البيئة المحيطة به.

وأسفرت نتائج المعاينة عن وجود مخالفات متعددة لتلك المصانع، وبناء على ما تم رصده اتخذت اللجنة الإجراءات القانونية اللازمة حيث تم تحرير محضرين وجار عرض كافة التقارير الفنية ونتائج المعاينة الميدانية على السلطة المختصة.

وأهابت وزارة البيئة بالمنشآت الصناعية الالتزام بالاشتراطات والمعايير والحدود البيئية المنصوص عليها بقانون البيئة تجنبا لتوقيع العقوبات المقررة قانونا لمخالفة تلك الاشتراطات والتي تتراوح ما بين الغرامة المالية والحبس.

عرب العيايدة

عرب العيايدة منطقة الصف الجيزة الضوضاء

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