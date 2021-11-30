الإسكان: تخصيص 24 قطعة أرض بـ10 مدن جديدة لإقامة أنشطة متنوعة

كتب- مصراوي:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، على تخصيص 24 قطعة أرض بـ10 مدن جديدة، بأنشطة متنوعة (جامعة - مصانع - خدمات صناعية - أمن غذائي - مدرسة - حضانة - تجاري إداري سكني - تعليمي - وغيرها)

وقال وزير الإسكان: "في مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط تجاري، ومركز صيانة سيارات، وفي مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، لإقامة 3 مصانع، ونشاط تجاري، وفي مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، لإقامة مصنع، وخدمات صناعية، وأنشطة تجارية وإدارية وتعليمية، وفي مدينة السادات، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بنشاط أمن غذائي، وتجاري، وإداري، وفي مدينة بدر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، لإقامة جامعة، ومحطة تموين وخدمة سيارات، ونشاط تجاري إداري سكني.

وأضاف الوزير: "في مدينة الشروق، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة حضانة، وفي مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مصنع، وفي مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض، بنشاط تجاري إداري، وفي مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تعليمي، وفي مدينة الفيوم، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مدرسة، إضافة إلى تخصيص قطعة أرض بمدينة العبور الجديدة، لإقامة كنيسة إنجيلية.

وأشار الوزير إلى أن الموافقة على تخصيص هذه الأراضي لشركات القطاع الخاص يسهم في توفير الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة، والإسراع بمعدلات التنمية، وكذا توفير العديد من فرص العمل، وهي أهداف مهمة تعمل الدولة على تحقيقها.