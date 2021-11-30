الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير الدولة الإماراتى لشئون الدفاع بإيديكس 2021

كتب- محمد سامي:

إلتقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة الإماراتى لشئون الدفاع، على هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية ( EDEX – 2021 )، والذى تجرى فعالياته بمركز مصر للمعارض الدولية فى المدة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر المقبل.

وناقش القائد العام للقوات المسلحة، خلال اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين، مؤكدًا على أن مثل هذه الفعاليات العالمية تعد واحدة من أهم وسائل التقارب العسكرى بين مختلف دول العالم.

من جانبه أعرب وزير الدولة الإماراتي لشئون الدفاع، عن سعادته البالغة لما لمسه من إعداد وتنظيم متميز للمعرض الذى يعد من أهم الملتقيات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا على عمق العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق السعيد شنقريحه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري والفريق الركن طيار سالم بن حمد العقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية والفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي وذلك خلال زيارتهم لمعرض EDEX – 2021)).

وناقش رؤساء الأركان سبل دعم المجالات العسكرية والأمنية معربين عن تطلعهم أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون والتكامل فى مختلف المجالات .

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المرافقة للسادة وزراء الدفاع ورؤساء الأركان. ​