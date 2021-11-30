مصدر بـ "الكهرباء": ٩٧٥ ألف محضر تم تحريرهم بنطاق الشركتين خلال عام ٢٠٢٠/٢٠٢١

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن محافظات الصعيد احتلت المراتب الأولى في تحرير أعداد محاضر الضبطيات القضائية المتعلقة بسرقات التيار الكهربائي، موضحا أنه تم تحرير محاضر للسرقة بشركتي "مصر العليا"و"الوسطى" التي تتضمن 9 محافظات مايزيد عن ٩٧٦ ألف محضر سرقة في العام المالي 2020 / 2021 ، حيث تم تحصيل مايزيد عن 2 مليار جنيه منها قيمة المحاضر.

ونوه المصدر فى تصريحات خاصة لـ "مصراوي"،إلى أن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء قامت بتحرير 379 ألف محضر سرقة تيار كهربائي بالنطاق الجغرافي للشركة بمحافظات "قنا وسوهاج والأقصر وأسوان" تم تحصيل 308 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2020 / 2021..

وأكد أن شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء قامت بتحرير ٦٠٠ ألف محضر سرقة تيار كهربائي بالنطاق الجرافي للشركة بمحافظات خلال العام المالي الماضي 2020/ 2021 بالنطاق الجغرافي للشركة بمحافظات "الوادي الجديد وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم "بالتعاون مع شرطة الكهرباء وأصحاب الضبطية القضائية من العاملين بالشركة، حيث تم تحصيل ما يقرب من مليار و170 مليون جنيه من قيمة تلك المحاضر.

وأكد أن هناك 7 شروط يجب توافرها لضمان صحة محضر سرقة التيار الكهربائي أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط ، إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته ، يجب تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت، بالإضافة إلى أن يتضمن التقرير وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة مع التأكيد أنه لابد أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد وأن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.