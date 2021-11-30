الحجز قريبًا.. الإسكان تعلن توفير شقق بـ300 ألف في هذه المحافظة

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​كتب- محمد عبدالناصر:

وقع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بروتوكول تعاون جديد لتنفيذ وحدات سكنية متنوعة في عدة مدن بمحافظة الوادي الجديد.

وجاءت تفاصيل المشروعات على النحو التالي:

- هدف البروتوكول لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، وإحداث تنمية شاملة في محافظة الوادي الجديد.

- تنفيذ 300 بيت ريفي بمساحة 90 مترًا في مدن (الفرافرة، باريس، بلاط).

- تنفيذ 48 وحدة سكنية في مدينة الداخلة.

- تنفيذ 120 وحدة سكنية بمدينة الخارجة.

- هذه الشقق للحاجزين الحاليين بالمدينتين الذين تقدموا بإقرارات بالموافقة على استكمال حجز الوحدات السكنية طبقًا للأسعار الجديدة.

- السعر الشقق سيكون بـ300 ألف جنيه قابل للزيادة بنسبة 10%.

- مقدم الحجز سيكون في حدود 15%، يتم سدادها على دفعات خلال فترة إنشاء الوحدات السكنية.

- يوجد دعم نقدي يصل لـ60 ألف جنيه لفئات الدخل الأدنى يخصم من ثمن الوحدة.

- تمويل باقي ثمن الوحدة سيكون بنظام التمويل العقاري المدعوم في مدة تصل إلى 30 عامًا بسعر فائدة 3%.

- سيتم قريبا الإعلان عن طرح الشقق وخطوات الحجز.