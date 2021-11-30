​​تفاصيل انطلاق فعاليات المؤتمر الـ15 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بأسوان

كتب- محمد صلاح:

تستضيف جمهورية مصر العربية المؤتمر الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية في الفترة من 12 حتى 16 ديسمبر 2021 بمدينة أسوان بحضور أكثر من 250 عالمًا من 10 دول عربية هي مصر، لبنان، تونس، اليمن، الأردن، فلسطين، ليبيا، السعودية، السودان والعراق.

وصرح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن المؤتمر سيتضمن 116 بحثاً في مجالات العلوم النووية الأساسية، المسرعات، مفاعلات البحوث ومفاعلات القوى النووية، توليد الكهرباء وإزالة الملوحة، تقانات وتطبيقات النظائر المشعة، علوم المواد، البيئة، الأمان والأمن النوويين والضمانات، تخطيط الطاقة وتنوع مصادرها، إدارة المعرفة والقبول الشعبي.

وأكد رئيس هيئة الطاقة الذرية أن المقومات الطبيعية والبشرية والجهود العلمية والتطبيقية للدول العربية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية كفيلة بأن تحول المنطقة العربية لمنطقة جذب للاستثمارات العالمية.

ومن ناحيته أكد الدكتور سالم حامدي مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية أن المؤتمر العربي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية يمثل منصة علمية مهمة لالتقاء الباحثين والعلماء العرب وعرض نتائج بحوثهم وتبادل الرؤى والخبرات وتعزيز أواصر التعاون بين الباحثين العرب لتطوير البحث العلمي وتراكم المعرفة النووية.

وأضاف مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية أن البحث العلمي في مجال تطبيقات الطاقة الذرية السلمية المتعددة يقع في صلب الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بمرحلتيها (2010 ــــــ 2020) و(2021 ــــــ 2030) بما يعكس الترجمة الحقيقية والشاملة لاحتياجات الدول العربية في هذا المجال، ويفي بتطلعات الإدارة العامة للهيئة العربية للطاقة الذرية نحو مواكبة التطور العالمي للعلوم والتقنيات النووية وتطبيقاتها.

وأشار الدكتور سالم الحامدي إلى أنه تمت دعوة بعض المؤسسات الدولية للمشاركة في فعاليات المؤتمر وإثرائه، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من العلماء والباحثين العرب المتخصصين في العلوم النووية وتطبيقاتها من العاملين في هيئات الطاقة الذرية ووزارات الكهرباء والطاقة والصحة والبيئة والتعليم العالي والمؤسسات المعنية باستخدام التقنيات النووية والهيئات الرقابية.