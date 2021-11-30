​انعكاس لقوة مصر العسكرية.. أول تعليق برلماني على "إيديكس 2021"

أشاد النائب محمد عبد الرحمن راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بتنظيم مصر معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي انطلقت فعالياته، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، مؤكدًا أنه انعكاس حقيقي لقوة مصر الدفاعية والعسكرية.

وقال "راضي"، لمصراوي، إن المعرض في دورته الحالية والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى يمثل فرصة حقيقية لفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية.

وأضاف أن المشاركة الدولية التي تتخطى 40 دولة عارضة لمنتجاتها، وأكثر من 400 شركة عالمية في هذا القطاع يمثل مناورة عسكرية على الأرض بشأن تبادل الخبرات في قطاع التصنيع، مشيرًا إلى أن هذا العدد الضخم من رواد الصناعات العسكرية والدفاعية بمختلف بلدان العالم يعزز من المنتج المصري ويجعله منافسًا في سوق هذه الصناعات.

وأشار إلى أن مشاركة هذه الشركات العالمية وبهذه الكمية من الأسلحة الدفاعية والعسكرية يمثل عنوانا لمصر مما يعكس قوة ومكانة الدولة في المحافل الدولية التي تقوم بتنظيم مثل هذه المعارض، موضحًا أن مصر أصبحت حاليا مشاركة في كافة المعارض الدولية وآخرها في الإمارات بهذا القطاع الحيوي في الصناعات العسكرية.

ونوه أمين سر دفاع النواب، أن هذا التجمع الدولي سيتيح الفرصة أمام الدول والشركات المنتجة للتعرف على أحدث ما وصل إليه العلم في القطاع العسكري والدفاعي، مؤكدًا أن المعرض يضم أحدث نظم التسليح والدفاع وآخر مستجدات العلوم العسكرية في مجال الإنتاج والتصنيع العسكري.

ولفت إلى أن عرض مثل هذه الأسلحة وتقديم كل هذه الإنجازات في قطاع التصنيع العسكري والدفاعي المصري هو رسالة ردع لكل من تسول له نفسه أن يهدد الأمن القومي المصري الداخلي والخارجي، مؤكدًا أنه رسالة أيضًا تؤكد انتصار مصر على الإرهاب وقدرتها على حماية أمنها القومي والحفاظ على مقدرات الشعب المصري العظيم.

ووجه أمين سر دفاع النواب، الشكر للرئيس السيسي باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة وللفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي وقيادات القوات المسلحة على هذا التنظيم الذي يعكس أيضا قدرة مصر على استضافة مثل هذه الفعاليات الكبرى العالمية، مرحبا في الوقت نفسه بجميع ضيوف مصر في هذا المعرض.

وافتتح الرئيس السيسي اليوم، معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس - 2021، والذي يقام تحت رعايته في الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وقال الرئيس في كلمته خلال الافتتاح: الحضور ضخم ويعكس قوة كبيرة جدا جدا للتواجد والتنظيم وحجم قدرة الشركات الموجودة معانا في المعرض وبتمنى التوفيق وإقامة طيبة في مصر في هذا التوقيت.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: أوجه الشكر للقائمين على عملية تنظيم المعرض والجهد المبذول الذي يعكس مظهرا أكثر من رائع.

ويشارك في المعرض عدد كبير من الشركات العالمية لعرض أحدث المنظومات الدفاعية على مستوى العالم.