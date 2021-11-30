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الصحة: طريقتان للسيطرة على مرض السكر (إنفوجرافيك)

02:28 ص الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
الصحة: طريقتان للسيطرة على مرض السكر (إنفوجرافيك)

وزارة الصحة المصرية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انفوجرافيك، عن كيفية السيطرة على مرض السكر.

وقالت الصحة في المنشور:" سيطر على مرض السكر من خلال تناول أطعمة صحية كالفواكه والخضروات، ومارس الرياضة بانتظام".

وأضافت:" توجه لأقرب وحدة صحية للكشف المبكر على الأمراض المزمنة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي".

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