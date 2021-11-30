الصحة: طريقتان للسيطرة على مرض السكر (إنفوجرافيك)
كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انفوجرافيك، عن كيفية السيطرة على مرض السكر.
وقالت الصحة في المنشور:" سيطر على مرض السكر من خلال تناول أطعمة صحية كالفواكه والخضروات، ومارس الرياضة بانتظام".
وأضافت:" توجه لأقرب وحدة صحية للكشف المبكر على الأمراض المزمنة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي".
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