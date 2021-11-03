مستشفى مصر للطيران يجتاز المرحلة الثانية من متطلبات التسجيل بهيئة "الاعتماد والرقابة الصحية"

كتب - محمد عبيد:

نجح مستشفى مصر للطيران فى اجتياز المرحلة الثانية من متطلبات التسجيل بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المصرية GAHAR.

وبدأ المستشفى، الإعداد والتجهيز للحصول على المرحلة النهائية لشهادة الاعتماد ، لتكون من أوائل المستشفيات فى جمهورية مصر العربية حصولاً على هذا الاعتماد .

ووجه الدكتور أيمن صلاح بالشكر والتقدير لكل من ساهم بإخلاص في هذا الإنجاز، وعلى رأسهم فريق إدارة الجودة والاعتماد لما بذلوه من مجهودات خلال الفترة السابقة، وطالبهم بالاستمرار فى بذل أقصى مجهوداتهم للوصول إلى الهدف المنشود والحصول على الاعتماد بنجاح.

وقال صلاح، إن المستشفى شهد خلال الفترة الماضية عمليات تطوير شاملة علي مستوي البنية الأساسية والمعدات والأجهزة الطبية والكوادر البشرية في مختلف التخصصات، تؤهله لاجتياز كافة الاعتمادات الطبية ، فضلا عن الشراكات مع عدد من الكيانات الطبية الكبري وتوسعة قاعدة العملاء .