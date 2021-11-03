بعد تسمم 47 سائحًا بالغردقة.. السياحة توجه تحذير شديد اللهجة لفنادق البحر الأحمر

كتب- يوسف عفيفي:

عقد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية اجتماعا مع مديري الفنادق بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية على مستوى الجمهورية بتطبيق الإجراءات الاحترازية واشتراطات السلامة الصحية وحرصها على الحفاظ على سمعة مصر السياحية وجودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري.

حضر الاجتماع لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج، وخالد فتحي رئيس غرفة المنشآت الفندقية بمدينة الغردقة.

وأكد العاصي، على ضرورة التزام الفنادق والمنتجعات السياحية بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية وضوابط السلامة الصحية للحفاظ على سلامة النزلاء من المصريين والسائحين وسمعة المنتج السياحي المصري.

وشدد العاصي، على أن الوزارة لن تتهاون في حق أي نزيل أياً كانت جنسيته، كما أنها لن تتهاون مع أية منشأة فندقية تخالف الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية ولم تلتزم بجودة الخدمات المقدمة بها.

وأضاف أنه في حال وجود أي تجاوز أو إهمال لهذه الضوابط والاشتراطات سوف يتم مواجهته بكل حزم باتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى وقف تراخيص المنشأة وفقا للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

كما أوضح أن الوزارة قامت بإيفاد مجموعة من لجان التفتيش من الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية للمرور والتفتيش على كافة المطابخ بالمنشآت الفندقية بمدينة الغردقة للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية، مؤكدا أنه في حال رصد أي تقصير باي فندق سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفندق ومديره وذلك منعا لحدوث أية مشكلات خلال الفترة القادمة.

وعقب الاجتماع حرص مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية على القيام بجولة تفقد خلالها عدد من المنشآت الفندقية بمدينة الغردقة.

وتعرض 47 سائحًا من جنسيات مختلفة بإعياء، في أحد فنادق الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، الاثنين الماضي.