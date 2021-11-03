أفضل وقت للشراء.. ما الشقق الأكثر عائدًا على الاستثمار قبل ارتفاع الأسعار؟

كتب- محمد عبدالناصر:

قال مطورون عقاريون، إن أسعار العقارات سترتفع خلال الفترة المقبلة، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء، حيث تراوحت الزيادات بين 30 لـ60% خلال عام.

وأكدوا أن الزيادة في أسعار العقارات ستتراوح ما بين 5% إلى 20% بداية من العام المقبل.

مصراوي سأل عن أفضل وقت للشراء وما هو نوع الوحدات الأكثر استثمارًا وتحقيق لعوائد كبيرة في الفترة المقبلة.

في البداية قال المهندس أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، أن الوقت الحالي هو وقت شراء للعقار والأفضل للاستثمار، لافتًا إلى أنه ليس وأفضل وقت للشركات أن تبيع فيه.

وأضاف شلبي، أن أسعار العقارات سترتفع في الوقت الحالي أو مع بداية العام المقبل قرار الزيادة أمر واقع في ظل ارتفاع مواد البناء، لكن قرار الشراء بالأسعار الحالية سيكون في صالح المشتري بنسبة 100%، لافتًا إلى أن الشركات العقارية أصبحت تتحمل أي فرق في تكلفة مواد البناء مثل التعويم أو كورونا والدخول في موجة التضخم العالمية، وبالتالي سترتفع الأسعار رغم عنها، موضحًا أن النموذج الاستثماري الحالي لن يساعد المطور على الاستمرار مع مواجهة هذه التحديات.

بعد قفزة مواد البناء.. مطورون عقاريون يوضحون: هل ترتفع أسعار الشقق؟

وقال محمد دياب، الرئيس التنفيذي لشركة انفرجن للتسويق العقاري، إن العنصر الأول لتحقيق أكبر عائد من الاستثمار في العقار هو حجم السيولة الموجودة والحد الأقصى لسعر الوحدة التي يمكن أن يشتريها العميل.

وتابع دياب: "للحصول على أفضل استثمار لازم العميل يعرف معاه كام ثم يتوجه لأفضل نوع من الوحدات وفقا لحجم السيولة"، لافتًا إلى أن الفرص التجارية في العاصمة الإدارية أفضل من السكنية في الوقت الحالي لكن العميل عليه اختيار مطور ذو ثقة وصاحب خبرة سابقة لأن ذلك سيكون العنصر الأساسي في حجم العائد على الاستثمار.

وقال أيمن سامي المدير التنفيذى لشركة جى إل إل للاستشارات العقارية، إن أسعار العقارات بدأت في الزيادة خلال الفترة الحالية وقبل ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة وجود استقرار في الاقتصاد المصري مما انعكس على القوة الشرائية.

وأضاف "سامي"، لمصراوي، أن الوقت الحالي الأفضل للشراء لافتًا إلى أن الاستثمار في القطاع السكني يكون العائد السنوي عليه بقيم تصل لـ6%، على عكس القطاع التجاري والإداري يكون الطلب عليه أكبر.