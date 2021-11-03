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انخفاض الرؤية في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأيام المقبلة

10:04 م الأربعاء 03 نوفمبر 2021
انخفاض الرؤية في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأيام المقبلة

الطقس

كتب-محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل، موضحة أنه يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حار على جنوب سيناء و شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وأشارت الهيئة، إلى أنه توجد شبورة مائية كثيفة أحيانا في الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتابعت الهيئة: "يوجد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأكدت أنه اعتبارا من الجمعة المقبلة توجد شبورة كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

4

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