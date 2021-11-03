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"القومية للأنفاق" تبدأ أعمال تركيب قطار المونوريل بمحطة محور المشير - صور

09:37 م الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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كتب - أسامة علي:

تصوير: أحمد جمعة

واصلت الهيئة القومية للأنفاق، التجهيز لتشغيل وافتتاح مشروع قطار المونوريل، أحد مشروعات الجر الكهربائي التي تقوم بها وزارة النقل.

وقامت هيئة الأنفاق، الأربعاء، بتجهيز قطارات المونوريل بمحطة محور المشير، استعدادا للتركيب، ضمن أعمال اختبار مسار قطارات المونوريل، قبل افتتاحها.

ومن المقرر، افتتاح مونوريل العاصمة الإدارية ( العاصمة الإدارية الجديدة وحتى محطة مسجد المشير) بطول حوالى 45 كم فى نهاية مايو 2022، ثم افتتاح القطاع من محطة مسجد المشير حتى محطة الاستاد بطول حوالي 11.5كم فى فبراير 2023.

ويمتد مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، بطول 56.5 كم، وينطلق من محطة الاستاد " تبادلية" بين المترو و المونوريل ويمر على القاهرة الجديدة وبعدها يصل لقلب العاصمة الإدارية الجديدة.

ويضم مونوريل العاصمة الإدارية 22 محطة، هي: الإستاد - هشام بركات - جامعة الأزهر - الحى السابع - المنطقة الحرة 1 - المنطقة الحرة 2 - المشير طنطاوى - واحد شارع التسعين - المستشفى الجوى - فندق توسيت - جامعة المستقبل - إعمار - النافورة - البروة - بيت الوطن - مسجد الفتاح العليم - R2 - الدائري الإقليمي - الماسة - الحى الحكومى - حى السفارات - مدينة العدالة.

قطار المونوريل محطة محور المشير الهيئة القومية للأنفاق مشروعات الجر الكهربائي وزارة النقل

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