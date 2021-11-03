لا نرى غير البناء والعمران.. سفير تشيلي بالقاهرة لـ"وفد التنسيقية": مصر ينتظرها مستقبل مشرق

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التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأربعاء، بابلو أراريان، سفير دولة تشيلي لدى مصر بمقر السفارة بالقاهرة.

وشرح لنائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تجربة التنسيقية ككيان سياسي واعد، بما يقدمه أعضاء التنسيقية في جميع المجالات.

وأوضح الخولي، أن الكيان يضم ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية، إضافة إلى عدد من الشباب السياسيين المستقلين.

ومن جانبه، رحب سفير دولة تشيلي لدى مصر بوفد التنسيقية مؤكدا اعتزازه وسعادته بالتجربة الشبابية السياسية الفريدة ودعم الدولة المصرية للشباب سواء في البرلمان أو المواقع التنفيذية مشيرا إلى رغبته في تكرار الزيارات البرلمانية والدبلوماسية بين البلدين لتوطيد العلاقات كون مصر من البلاد العربية التي تحظى بفرص استثمارية كبيرة فهى واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة.

وأعرب السفير، عن سعادته لما شاهده في مصر حاليا من بناء وعمران، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر أمام الحكومة وممثلي البرلمان والمجتمع المدني هو خفض معدل الزيادة السكانية لكي يشعر الشعب بالتنمية.

من جانبه، وجه وفد التنسيقية الشكر لسفير دولة تشيلى لدى مصر على استقباله، مؤكدين أن التشاور بين مسؤولي الدول في القضايا ذات الاهتمام المشترك يؤدي إلى توطيد العلاقات بين الدول، بالإضافة لتبادل الثقافات والتعرف عن قرب على معوقات زيادة أوجه التعاون بين البلدان المختلفة ومحاولة إزالة تلك الأسباب.

وطالب وفد التنسيقية بضرورة زيادة البعثات التجارية المتبادلة بين شركات الدولتين مع ممثلين عن الحكومتين لتعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة بالاضافة إلى زيادة البعثات التعليمية والثقافية بين الدولتين.

وأهدى النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، السفير بابلو أراريان الأعمال الكاملة للأديب المصري الكبير الراحل نجيب محفوظ، بعد أن قام السفير التشيلي في أكتوبر الماضي، بإهداء عددًا من مؤلفات الكاتبة التشيلية "جابرييلا ميسترال" الحائزة على جائزة نوبل، إلى متحف نجيب محفوظ بالقاهرة، لتنضم أعمالها إلى كتابات أدباء نوبل في الآداب بالمتحف، وقال السفير التشيلي إنه أحب مصر بسبب الأهرامات ونجيب محفوظ، وأكد أن محفوظ يحتل مكانة كبيرة في الثقافة التشيلية وأنه من الأدباء العالميين المعروفين في أوساط المثقفين والشعب التشيلي.

وسلمت سلمى السرتي، عضو التنسيقية ممثلة عن الوفد، السفير بابلو أراريان درع التنسيقية.

ضم وفد التنسيقية النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب والنائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية أحمد يحيى وفيولا فهمي وشيرين ممدوح وسلمى السرتي ومصطفى مسلم.