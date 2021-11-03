تعتزم الحكومة إطلاقه.. 5 معلومات عن "معاشك بإيدك" للتأمين على الفلاحين وأسرهم

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مجلس الوزراء، دراسة إمكانية إطلاق معاش تأميني للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين (الفلاحين) وأسرهم "معاشك بإيدك"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي لاستعراض دراسة المقترح الحكومي.

ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن المشروع الحكومي "معاشك بإيدك" على النحو التالي:

- يشمل منح الفلاحين الأولى بالرعاية وأسرهم في حالة الوفاة "معاشا تأمينيا".

- "معاشك يإيدك" يأتي ضمن مبادرة "حياة كريمة" لكل الفئات التي تحتاج لرعاية من الدولة.

- يسهم في تكريم متقدمي العمر من كبار المنتجين الزراعيين الذين ظلوا لعقود خارج حسابات المسئولين.

- الاشتراكات ستكون كدفعة أولى ثم أقساط حتي بلوغ سن المعاش، ثم يقبضها المستحق بعد بلوغ سن الاستحقاق أو في حالة العجز الكلي أو يقبضها أهله في حالة الوفاة دفعه واحدة كمكافأة نهاية الخدمة التي يحصل عليها الموظفين.

- مبادرة "معاشك بإيدك" تشمل كل المالكين للحيازات الزراعية.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تضع ملف الحماية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها، لكافة فئات وشرائح المجتمع، لافتاً إلى أن الاجتماع يأتي لمناقشة إمكانية إطلاق معاش تأميني لأهالينا من الفئات الأولى بالرعاية من المزارعين، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وذلك بهدف توفير حياة لائقة للمزارعين، وتشجيعهم على التعامل مع المؤسسات المالية الرسمية.